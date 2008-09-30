Міносвіти відмінило всі пільги для вступників до вузів

Міністерство освіти і науки України внесло зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів, якими відмінило всі пільги для вступників до ВНЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.

“Міністерством зняті всі привілеї при вступі до ВНЗ, крім однієї категорії вступників, визначеної постановою уряду – правом позаконкурсного вступу користуються діти-сироти віком від 18 до 23 років та ті, хто підпадає під дію закону “Про підвищення престижності шахтарської праці”, - сказав І.ВАКАРЧУК.

Всі інші абітурієнти, за його словами, будуть вступати на загальних засадах і обов’язково за результатами незалежного зовнішнього тестування у середній школі.

Щодо призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів-захистів учнів Малої академії наук, то, як зазначив міністр, вони зараховуватимуться за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня. Він додав, що загалом таких абітурієнтів буде лише близько 1 тис. осіб.

І.ВАКАРЧУК окремо наголосив, що учні підготовчих відділень будь-якого ВНЗ також не матимуть привілеїв і вступатимуть за загальними правилами.

“Будь-який ВНЗ має право оголосити про набір на підготовчі курси і готувати майбутніх абітурієнтів, але жодних привілеїв при вступі ці учні не матимуть”, - сказав міністр.