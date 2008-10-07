Регіонали звинувачують Нацраду у тиску на російську мову

Партія регіонів звинувачує Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення у спробах державного регулювання інформаційного простору.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

У документі зазначається, що 1 жовтня 2008 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні прийняла рішення № 1738 «Про невиконання провайдерами програмної послуги рішень Національної ради та статей 40, 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», яким, зокрема, зобов’язала всіх телевізійних провайдерів припинити ретрансляцію іноземних програм, що здійснюється без їх обов’язкового перекладу українською мовою.

Партія регіонів вважає, що таким чином діюча влада позбавляє суспільство права на отримання всебічної інформації про події у світі та порушує Конституцію України, яка гарантує вільний розвиток, використання і захист будь-якої мови національної меншини, зокрема - російської мови, проголошує рівність усіх людей у їхніх правах та свободах незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

“Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення фактично узурпувала інформаційний простір України. В порушення положень статті 92 Конституції України, відповідно до яких порядок застосування мов в Україні визначається лише законами, статей 4-5 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до яких держава гарантує телерадіоорганізаціям свободу діяльності, а громадянам – право на інформацію, виходячи за межі повноважень, встановлених статтями 13-22 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», вона на свій розсуд звільняє західноєвропейські інформаційні канали від обов’язку здійснювати мовлення українською мовою в той час, коли трансляція інформаційних каналів російського виробництва забороняється”, – йдеться у заяві.

У зв’язку з цим Партія регіонів заявляє “категоричний протест проти подібних методів державного регулювання інформаційного простору, які грубо порушують свободу слова в Україні, права громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань”.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення спростувала заяви про те, що вона вимагає перекладати іноземні радіо- і телепрограми українською мовою.

“В усіх рішеннях Національної ради, де йдеться про адаптування змісту призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України, немає жодного слова про вживання мов. Всі заяви про вимогу Національної ради перекладати іноземні програми української мовою є абсолютною нісенітницею”, – йшлося у повідомленні.

Нацрада також наголошувала, що практика щодо адаптування змісту іноземних програм є загальноприйнятою в демократичних країнах.

“Що стосується російських телекомпаній, то Національна рада кілька разів проводила консультації з уповноваженими Посольства Російської Федерації та представниками телеіндустрії Росії щодо шляхів вирішення цієї проблеми. Як засвідчила нещодавня зустріч із керівництвом телеканалу “РТР-Планета”, для керівників російських телерадіоорганізацій вимоги Національної ради про необхідність адаптування програм до норм українського законодавства є цілком зрозумілими і прийнятними. Отже, все залежить від їхніх намірів вільно поширювати інформацію в національному телерадіопросторі України”, – зазначають у Нацраді.