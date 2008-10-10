Діяльність «конверту» з оборотом у 60 млн. грн. припинено в Криму

У Криму співробітники податкової міліції та Служби безпеки припинили діяльність великого конвертаційного центру, що проводив махінації з картками поповнення рахунків мобільних телефонів.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, на «підприємстві-конверті» офіційно працювало 14 осіб, а фактично працювало близько 60. Загальний оборот по рахунках конвертаційного центру становив близько 60 млн. грн., незаконно переведено в готівку – близько 15 млн. грн.

Конвертаційний центр був створений на базі одного з підприємств, зареєстрованих у кримському місті Білогірську, фактично ж розташовувався в Сімферополі. «Підприємство було так званою «податковою ямою» і використовувалося фірмами-замовниками (з Києва, Вишгорода, Євпаторії) для переведення безготівкових коштів у готівку без використання банківських структур і мінімізації податкових платежів», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що «підприємство-конверт» здійснювало реалізацію електронних ваучерів для поповнення рахунків мобільних телефонів різних операторів мобільного зв`язку. Ваучери підприємства купувало безпосередньо в представництвах операторів мобільного зв`язку, а також у великих оптових фірмах. Оплата проводилася безготівковими коштами через розрахункові рахунки філіалів одного з банків Харкова. «Згідно зі звітами, що передало «підприємств-конверт» до ДПІ, куплені за безготівкові кошти ваучери реалізовувалися фірмам-замовникам у Києві, Дніпропетровську й Сімферополі. Фактично ж картки поповнення мобільних рахунків продавалися через роздрібну мережу (60-70 об`єктів виносної торгівлі) на вулицях Сімферополя та інших міст Криму. Щоденна виручка від реалізації ваучерів із однієї такої точки становила 2-3 тисячі гривень. Ці гроші не відображалися ні в податковому, ні в бухгалтерському обліку. Закумульовані готівкові кошти поверталися керівникам підприємств замовників із вирахуванням 6-10% «комісійних» за послуги з конвертації», - зазначили кримські податківці.

У ході відпрацювання «підприємства-конверта» вилучено документи бухгалтерського й податкового обліку, паспорти реалізаторів мобільних ваучерів, комп`ютерна техніка, готівкові грошові кошти, печатки, тисячі ваучерів мобільного зв`язку. Крім цього, на об`єктах виносної торгівлі, що належать «конверту», вилучено понад 3 тисячі мобільних ваучерів.

Зараз проводяться заходи, спрямовані на встановлення повного кола учасників і замовників конвертаційного центру, порушення кримінальної справи за ст. 212 Кримінального Кодексу України проти керівництва підприємства, встановлення майна і коштів для погашення збитків, завданих державі.