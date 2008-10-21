Наша Україна офіційно заявила: з Єдиним Центром на вибори не піде

Президія партії «Народний Союз «Наша Україна» сьогодні на своєму засіданні ухвалила рішення вважати за доцільне участь партії у виборах до Верховної Ради самостійно або у складі виборчого Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна».

Про це повідомляє офіційне інтеренет-представництво «Народного Союзу «Наша Україна».

Президія також схвалила рішення вважати за неможливе участь політичної партії «Наша Україна» у спільному виборчому блоці з партією «Єдиний Центр».