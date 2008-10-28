У Франції вірять у реальність «Кримської війни» з Росією

Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР не виключає повторення грузинського сценарію у Криму.

Про це він заявив у інтерв’ю російській газеті “Коммерсантъ”.

“Ми всі знаємо, що там роздають російські паспорти. Але це не рішення. Росія збереже під своїм контролем Севастополь до 2017 року – хай веде переговори про те, що буде далі”, - сказав він.

При цьому міністр висловив переконання, що Чорне море має бути морем миру, а не війни.

“Ви бачили картину у моїй приймальні? Це картина ХІХ століття: Паризький конгрес після Кримської війни. Так от, ми не хочемо поновлення війни в Криму”, - наголосив Б.КУШНЕР.

Він зазначив, що є багато “делікатних” питань, однак висловив переконання, що зараз у людей стільки проблем, пов’язаних з фінансовою кризою, що ні в якому разі не можна допускати ще й війни.

Міністр закордонних справ Франції також вважає, що існує небезпека того, що успіх війни в Грузії може підштовхнути Кремль повторити цей сценарій в іншому місці.

“Така небезпека існує. Я не хочу сказати, що таке моє відчуття після зустрічей з прем’єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ, Президентом Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, міністром закордонних справ Сергієм ЛАВРОВИМ. Зовсім ні. Але небезпека є”, - сказав Б.КУШНЕР.