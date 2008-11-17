Фіктивних підприємців викрили в Севастополі
12:17, 17 листопада 2008Крым
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Здійснили операції на суму 1,5 млн. грн.
У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю та місцевого жителя - представника за дорученням товариства.
Як повідомляє прес-служба МВС, вони створили фіктивне товариство й впродовж січня-серпня цього року через розрахункові рахунки незаконно здійснили фінансові операції на суму понад 1,5 млн. гривень.
Слідчим управлінням УМВС в місті Севастополі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).
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