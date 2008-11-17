Фіктивних підприємців викрили в Севастополі

У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю та місцевого жителя - представника за дорученням товариства.

Як повідомляє прес-служба МВС, вони створили фіктивне товариство й впродовж січня-серпня цього року через розрахункові рахунки незаконно здійснили фінансові операції на суму понад 1,5 млн. гривень.

Слідчим управлінням УМВС в місті Севастополі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).