Куніцин вимагає від міськради півмільйона на українську школу

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН розкритикував міську раду Севастополя за відмову виділити кошти на будівництво української школи-колегіуму.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи на брифінгу недавню заяву громадського комітету «Український Севастополь» із приводу відмови міськради брати участь у 20-процентому співфінансуванні (два виділення грошей по 500 тис. грн.) школи-колегіуму, С.КУНІЦИН сказав: «У нас вже два місяці лежать 5 млн. грн. із держбюджету. Не можемо почати будівництво, тому що третій місяць поспіль міськрада відмовляє в співфінансуванні. Якщо об`єкт йде по співфінансуванню, тобто, з двох джерел, 500 тис. грн. має дати місто. А 5 млн. лежать...».

За словами голови міськадміністрації, йому така позиція депутатів незрозуміла.

«Я щось не розумію: невже нам ще одна школа в місті не потрібна? 20 років жодної школи в місті не будували. Жодної. Хай до цієї школи підуть ті діти, які хочуть українською мовою вивчати всі предмети. Зате в нас звільниться, по суті справи, простір в цілу школу по Севастополю, й ми одержимо ще одну школу. Не розумію. У грудні знову виноситимемо це питання на сесію», - повідомив С.КУНІЦИН.

Він нагадав, що «є указ Президента України про розвиток гуманітарної сфери Криму та Севастополя». «Ми просили уряд, Президента, щоб у Севастополі, за прикладом Сімферополя, де свого часу було побудовано прекрасну гімназію, було побудовано школу-колегіум. Ще при КУЧМІ було ухвалено рішення про її будівництво. Табличку навіть повісили...», - сказав голова МДА.

Як повідомляв УНІАН, громадський комітет «Український Севастополь» у своїй заяві від 14 листопада розкритикував міськраду за відмову виділити кошти на будівництво в місті української школи-колегіуму.

У заяві комітету наголошується, що „Севастопольська міська рада на сесії 11-12 листопада 2008 року в чергове продемонструвала свою антидержавну, сепаратистську, антиукраїнську та українофобську сутність під час голосування про виділення коштів на продовження робіт із будівництва української школи-колегіуму”. За даними комітету, не проголосувала за це рішення найбільша депутатська фракція – «Регіон Севастополь». Громадський комітет вимагає від депутатів міськради найближчим часом повернутися до розгляду питання про виділення коштів на будівництво української школи-колегіуму.

Як додав в інтерв`ю УНІАН координатор ГК «Український Севастополь» Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ, будівництво української школи-колегіуму заплановано на березі бухти Кругла (Омега), вже підготовлено проектно-кошторисну документацію, але саме будівництво до останнього часу не профінансовано.