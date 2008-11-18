Ялта має намір до 2025 року збудувати «легке метро»

Ялта має намір збудувати до 2025 року «легке метро», яке з`єднає місто з Сімферополем.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ялти.

Метро, як очікується, з`єднає аеропорт і залізничний вокзал Сімферополя з Ялтою.

Крім того, планується будівництво двох нових великих канатних доріг на плато гори Ай-Петрі, а також 2-х невеликих канатних доріг, які з`єднають Південний берег із Севастополем.

У планах міста також будівництво крупних автомобільних стоянок, на яких туристи, що приїжджають до Великої Ялти, зможуть залишати свої машини.

У прес-службі мерії Ялти УНІАН-Крим повідомили, що ідея «легкого метро» дійсно є, щоправда, останнім часом владою Ялти вона не обговорювалася.