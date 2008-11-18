Ющенко та Тимошенко змагаються за антипремію «Будяк року»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО були висунуті громадськістю на здобуття правозахисної антипремії "Будяк року-2008".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ).

За повідомленням УГСПЛ, В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО та О.МЕДВЕДЬКО "змагатимуться" в номінації “За незаконні дії проти судової влади і неповагу до інституту правосуддя”. В.ЮЩЕНКО також претендує на отримання "Будяка року" в номінації "За байдужість до порушення прав людини".

Крім того, як інформують правозахисники, громадськість висунула на здобуття антипремії в галузі прав людини міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА в номінації “Найбільш інформаційно закритий орган влади”; міського голову Кіровограда Володимира ПУЗАКОВА в номінаціях "Найбільш інформаційно закритий орган влади" і "За бездіяльність у випадку порушення прав людини"; Міністерство охорони здоров’я України як «Найбільш інформаційно закритий орган влади» та громадську організацію "Антикорупційний комітет" в номінаціях "За незаконне насильство проти громадян", "За бездіяльність у випадку порушення прав людини", "За профанацію діяльності та дискредитацію принципів демократії".

Подання кандидатур на антипремію триває до 20 листопада. Переможці будуть визначені 10 грудня – в Міжнародний день прав людини.

Нагадаємо, що у 2007 році лауреатами правозахисної антипремії стали Генеральна прокуратура України; народний депутат України, член Партії регіонів, колишній голова Департаменту ресурсного забезпечення МВС України Василь ГРИЦАК; голова Державного департаменту України з питань виконання покарань Василь КОЩИНЕЦЬ, перший заступник голови Державного департаменту з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ та голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини” започаткувала щорічну антипремію “Будяк року” у 2006 році для привернення уваги громадськості до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в Україні протягом року. Кожна особа може номінувати на цю премію будь-кого з обгрунтуванням порушень ним/нею прав людини та основних свобод. Заявки подаються у номінаціях: за незаконне насильство щодо громадян; за дії щодо придушення свободи вираження; найбільш інформаційно закритий орган влади; за грубе порушення права на свободу мирних зібрань; за найбрутальніше втручання в право на приватність; за найнебезпечнішу законодавчу ініціативу в галузі прав людини; за бездіяльність у випадку порушення прав людини тощо. Обрання лауреатів здійснюється конкурсною комісією, до якої входять відомі правозахисники та члени правління Української Гельсінської спілки з прав людини.