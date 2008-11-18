Ющенко дозволив Куніцину їздити до Тимошенко?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про визнання таким, що втратив чинність, указу від 11 лютого 2008 року №117 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».

Текст відповідного указу глави держави від 18 лютого розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, указом №117 від 11 лютого 2008 року передбачалося, що відрядження губернаторів за межі підпорядкованих їм регіонів погоджуватимуться з Президентом.

В.ЮЩЕНКО указом №117 установив, що службове відрядження в межах України погоджується: Президентом України – стосовно відряджень голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим за межі АРК, голів обласних державних адміністрацій – за межі відповідних областей, голів Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – за межі відповідно міст Києва та Севастополя.