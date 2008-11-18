Росія у рази поступається силам НАТО в Чорному морі - депутат Держдуми

Чорноморський флот Російської Федерації у рази поступається за своїми можливостями флотам країн НАТО в Чорному морі.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови Комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Віктор ІЛЮХІН, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

"Сьогодні Чорноморський флот за своїми можливостями в чотири рази поступається турецькому флоту. Можу сказати, що ЧФ у разі присутності в Чорному морі американського флоту поступатиметься ще більше, а в цілому натовцям ми поступаємося в Чорному морі в 20 разів", - підкреслив В.ІЛЮХІН.

На його думку, для того, щоб посилити ЧФ, необхідно будувати нові кораблі, але за останні роки для всіх ВМС Росії було збудовано лише 7 сучасних військових кораблів.

"Можу запевнити вас (Україну - УНІАН), що наш Чорноморський флот для України ніякої загрози не представляє, і ви можете спати спокійно - воювати ми з Україною не хочемо", - сказав В.ІЛЮХІН.

У той же час він заявив, що не виключає, що "керівництво України може спровокувати конфлікт із Росією".

Також, на його думку, новий Президент США Барак ОБАМА робитиме все, що посилити панування США в Середземномор`ї і в басейні Чорного моря.

В.ІЛЮХІН припускає, що якщо в світі виникатимуть геополітичні конфлікти, то вони виникатимуть в зоні Каспію, в зоні Кавказу і в зоні Чорного моря.