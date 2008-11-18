День флоту відзначатиметься в Україні у першу неділю липня

Щороку у першу неділю липня відзначатиметься День флоту України.

Це передбачено у відповідному указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, як йдеться у документі, з метою відродження та розвитку національних морських традицій Президент встановлює в Україні професійне свято працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України - День флоту України, яке відзначатиметься щорічно у першу неділю липня.

Цим же указом Президент скасував попередні Укази від 29 червня 1993 року №236 «Про День працівників морського та річкового флоту» та від 24 березня 2006 року №259 «Про День Військово-Морських сил Збройних сил України».