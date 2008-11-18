День флоту відзначатиметься в Україні у першу неділю липня
19:33, 18 листопада 2008Крым
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Віктор Ющенко призначив свято
Щороку у першу неділю липня відзначатиметься День флоту України.
Це передбачено у відповідному указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Зокрема, як йдеться у документі, з метою відродження та розвитку національних морських традицій Президент встановлює в Україні професійне свято працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України - День флоту України, яке відзначатиметься щорічно у першу неділю липня.
Цим же указом Президент скасував попередні Укази від 29 червня 1993 року №236 «Про День працівників морського та річкового флоту» та від 24 березня 2006 року №259 «Про День Військово-Морських сил Збройних сил України».
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