Погода на 14-18 січня

14 січня на території України буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, на сході до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на крайньому півдні країни вночі 1-6°морозу, на південному узбережжі Криму 1-3° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 1-6° морозу, повідомили в Українському Гідрометцентрі.

15-16 січня утримається хмарна з проясненнями погода. Невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу і дощу, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь (в Криму, а 15 січня і в південних областях дощ). В Україні місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині 15 січня вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12° тепла, 16 січня зниження температури (за винятком Криму) на 3-5°; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, 15 січня у східній частині до 7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

17- 18 січня пройде невеликий та помірний сніг, 17 січня у південній та східній частині, 18 січня у Криму мокрий сніг з дощем, лише 18 січня у західних областях без істотних опадів.

Температура 17 січня протягом доби 2-7° морозу, у Карпатах до 10° морозу, на півдні та сході від 1° морозу до 5° тепла, (вдень в Криму 3-8° тепла); 18 січня вночі 4-10° морозу, у Карпатах до 15°, вдень 2-8° морозу, у Криму близько 0°.