Поїзд «Донецьк-Севастополь» курсуватиме по-іншому

Донецька залізниця (ДЗ) у зв`язку зі зменшенням пасажиропотоку в зимовий період змінює періодичність курсування поїздів "Донецьк-Севастополь" і "Маріуполь-Вороніж".

Про це повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, зокрема, поїзд №47/48 сполученням "Донецьк-Севастополь" з 17 січня по 3 березня курсуватиме через день непарними числами, а поїзд №385/386 сполученням "Маріуполь-Вороніж" з 17 січня по 25 травня курсуватиме один раз на 4 дні.

Час відправлення і прибуття залишаються незмінними.