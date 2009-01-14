У Севастополі банда незаконно продавала майно Міноборони

Працівники Головного слідчого управління МВС пред’явили обвинувачення 46-річному організатору злочинної групи, що протягом 2006-2008 років займалася в Севастополі незаконним відчуженням майна об’єктів Міністерства оборони України.

Як повідомляє прес-служба МВС, організатору злочинної групи пред`явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»), ч.1 та ч.3 ст.385 («Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків») та ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво»).

Чоловіка затримано в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

У цій кримінальній справі пред’явлено обвинувачення ще двом посібникам організатора протиправних оборудок, які сприяли йому у відчуженні майна та землі військових містечок. Одному із зловмисників обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Угруповання займалося незаконним відчуженням об`єктів нерухомості МОУ з наступною реалізацією комерційним структурам, чим було спричинено значної шкоди державним інтересам. З метою збереження права державної власності на землю, розташовану під об`єктами Міноборони, ділянки визнанні речовими доказами у кримінальній справі - на них накладено арешт. Йдеться, зокрема, про об`єкти нерухомості військового містечка №461 ринковою вартістю 2,1 млн. гривень та земельну ділянку площею 185 гектарів; нерухоме майно військового містечка Б-1 вартістю 700 тис. гривень та нерухоме майно військового містечка №488 залишковою вартістю понад 700 тис. гривень.