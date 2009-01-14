У Євпаторії хочуть до 20 січня перевірити всі підвали будинків

До 20 січня має бути перевірений технічний стан підвальних приміщень у всіх житлових будинках Євпаторії.

Зараз фахівці управління міського господарства працюють спільно з міською комісією, повідомив заступник начальника управління євпаторійського господарства Валерій САВЧУК.

Як вважає влада Євпаторії, такі рейди потрібно проводити систематично, повідомляє міський портал «Каламіт».

Як повідомлялось, вибух у будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня 2008 року о 21.45. Вибухом було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. 27 осіб загинули. 21 особу врятовано. В підвалі п’ятиповерхівки, в майстерні ЖЕКу, зберігалися балони з газом.