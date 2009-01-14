Тимошенко обіцяє концепцію з розробки газових родовищ на шельфі

Уряд має намір підготувати концепцію з розробки газових родовищ у шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

«У нас на післязавтра запланована розширена нарада з усіма фахівцями з підготовки абсолютно нової, динамічної концепції з розробки власних родовищ, зокрема на шельфі Чорного моря. Ми робитимемо все можливе, аби були фінанси і всі необхідні організаційні можливості для збільшення видобутку власного газу безпосередньо в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що в найближчий день в уряді будуть проведені наради з активізації використання альтернативних джерел енергоресурсів. Зокрема, голова уряду уточнив, що йдеться про перехід на використання електроенергії для опалювання і підігріву гарячої води в житлово-комунальному секторі, а також активізації використання біогазу.

«Я хочу, аби ця складна ситуація, яка склалася з постачанням газу до України і Європи, стала новим поштовхом для використання альтернативних газу джерел, використання всіх технологій з енергозбереження. Я думаю, що 17 років, на жаль, Україна просто в цьому напрямі «прогуляла» й нічого не зробила. Зараз прийшов час цим займатися в прискореному режимі, роблячи це одним з головних пріоритетів енергетичної політики України», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.