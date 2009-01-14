28 тис. міжнародних дзвінків двоє кримчан видали за міські

Співробітники Служби безпеки України викрили двох жителів Криму – юриста і зв`язківця, які, втручаючись в роботу автоматизованих систем зв`язку, видавали міжнародні телефонні дзвінки за внутрішньоміські.

Як повідомили у прес-групі Головного управління СБУ в Криму, за весь час несанкціонованого втручання в обхід Міжнародного центру комутацій зловмисники пустили близько 28 тисяч міжнародних дзвінків під виглядом міських з`єднань, чим завдали підприємству значної шкоди.

Нелегальний бізнес кримчан відкрили в Сімферополі. Очікуваний щомісячний дохід мав, за найскромнішими підрахунками, становити 8-9 тисяч доларів США.

«Юрист підшукав приміщення і уклав контракт на особливий вид телефонного зв`язку та Інтернет-послуги з місцевим оператором. При укладенні контракту його кілька разів попередили про допустимі і неприпустимі випадки використання наданих послуг. Вказали й на нюанси, які вважалися порушеннями договору. Після цього офіс було укомплектовано необхідним устаткуванням за бажанням замовника», - говориться в повідомленні СБУ.

Зв`язківець, підключивши кілька власних пристроїв, організував міні-АТС. «Завдяки маніпуляціям з системами багатоканального зв`язку та Інтернету одержані з-за кордону дзвінки комп`ютерними системами оператора вважалися внутрішньоміськими і тарифікувалися відповідним чином. Різниця в оплаті і становила чистий прибуток комп`ютерних шахраїв», - повідомили в СБУ.

Така система пропрацювала всього кілька днів, після чого махінаторам довелося змінити адресу. «Проте і цих кількох днів для фахівців оператора, що надавав послуги махінаторам, виявилося достатньо, щоб виявити «неув`язки» в телефонному трафіку. Зателефонувавши абонентам, які приймали сумнівні внутрішньоміські дзвінки, фахівці дізналися, що насправді їм дзвонили родичі зі США, Ізраїлю та інших країн зарубіжжя», - говориться в повідомленні.

Встановивши, що надане устаткування використовується з порушенням правил і завдає збитків діяльності держпідприємства, представники телефонного оператора звернулися до Кримського Головного управління СБУ.

Оперативники взяли шахраїв на місці злочину - під час здійснення незаконної маршрутизації міжнародних телефонних переговорів.

СБУ зазначає, що плату за трафік, яка мала здійснюватися за системою електронних платежів на початку наступного місяця, зловмисники так і не одержали – а збитки представникові зв`язку їм доведеться відшкодовувати в повному обсягу.