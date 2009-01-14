У Севастополі січневі морози забрали життя 8 людей - омбудсман

Уповноважений України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА стурбована тим, що в державі станом на кінець першої декади 2009 року зимові холоди забрали життя 110 людей, третина з яких – бездомні.

За інформацією Міністерства праці та соціальної політики України, найбільше постраждалих від січневих морозів виявлено в Луганській області – 37 загиблих, Донецькій області – 11, Миколаївській області – 7, у Києві – 18 та в Севастополі – 8, повідомляє прес-служба Омбудсмана.

"Нині, коли метеорологи попереджають про наближення чергової хвилі негоди та морозів, - наголошує Омбудсман України, - необхідно невідкладно усунути недоліки в організації функціонування об‘єктів теплопостачання, підприємств житлово-комунальної сфери, а також забезпечити стабільну роботу закладів соціального захисту, мобілізувати усі ресурси для суттєвого збільшення кількості пунктів ночівлі, обігріву, роздачі гарячої їжі і теплого одягу, насамперед громадянам, які не мають притулку. І, звичайно ж, кожен з нас у випадку, коли поруч страждає чи гине від переохолодження людина, не повинен залишатися байдужим, а має робити все можливе, аби врятувати найдорожче – людське життя".

Уповноважений з прав людини направила подання прем‘єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.