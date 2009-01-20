Прокуратура Криму за рік відшкодувала державі 51,6 мільйонів

51,6 мільйонів гривень відшкодувала державі прокуратура в результаті проведених в 2008 році в Криму перевірок у сфері захисту фінансово-економічних інтересів (у 2007 році ця цифра складала 45 мільйонів).

Як сьогодні повідомляє прес-служба кримської прокуратури, найбільші суми коштів відшкодовано заходами прокурорського реагування у сфері паливно-енергетичного комплексу (24,5 млн. грн.) і оподаткування (12,8 млн. грн.).

У 2008 році органами прокуратури Криму опротестовано 275 незаконних рішень чиновників і контролерів, якими порушувалися економічні інтереси держави.

З метою усунення порушень законодавства внесено 1050 подань та приписів, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 1312 посадових осіб.

Загалом за фактами виявлених порушень законодавства у сфері економіки прокуратурою порушено 384 кримінальні справи, з яких 287 розслідувано та направлено до суду.

Більше всього злочинів виявлено в бюджетній сфері (72 кримінальні справи), у сфері захисту державної та комунальної власності (66), банківській системі (58).

У банківській сфері зафіксовано в два рази більше злочинів у порівнянні з 2007 роком, коли було порушено 24 кримінальні справи.

Серед найбільш поширених злочинів – надання недостовірної інформації з метою отримання кредитів і видача свідомо неправдивих висновків щодо можливості видачі позик, привласнення коштів працівниками банківських установ.

Традиційно лідирують у списку економічних злочинів кримінально-карані діяння, вчинені в бюджетній сфері. Це привласнення, розтрата, нецільове використання коштів бюджету, йдеться у повідомленні.