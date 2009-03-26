3/4 українців вірять у Бога

Рівень релігійності українців є одним із найвищих в Європі.

Про це свідчать результати дослідження “Місце релігії в житті українського суспільства”, яке було оприлюднене сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології спільно з Інститутом політики та центром “Соціальні індикатори” за програмою Міжнародного соціального дослідження (ISSP). В Україні було опитано 2036 респондентів, що представляють доросле населення.

“Відповідно до результатів опитування, релігійність українців є однією з найвищих в Європі. Так, 53% респондентів вірили і вірять у Бога. Кожен п’ятий (21%) не вірив раніше, проте став віруючим зараз. Таким чином, три чверті українців вважають себе віруючими людьми”, - констатував науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Максим ПАРАЩЕВІН, додавши, що, це є доволі високим показником серед країн Європи.

Водночас, дослідження показало, що в Україні тих, хто не вірить у Бога, значно менше: лише кожний дев’ятий (11%) або ніколи не вірив, або перестав вірити.

За даними дослідження, абсолютна більшість українців – 91% – християнського віросповідання (православні, греко-католики, протестанти). Зокрема, 39% віруючих належать до трьох основних православних церков (Московського, Київського патріархатів та автокефальної церкви), 44% вказали, що вони є православними без чіткої належності до певної церкви і 8% є греко-католиками.

Також, за висновками соціологів, громадянам України притаманне толерантне ставлення до представників інших релігійних поглядів. 75% українців вважають, що необхідно поважати всі релігії.