Луценко їде до Криму

У четвер, 9 квітня, у Сімферополі під головуванням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА запланована нарада працівників служби дільничних інспекторів міліції кримської автономії та Севастополя.

Про це повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

У роботі наради також візьмуть участь керівники уряду та парламенту автономії, сімферопольської мерії, кримської прокуратури, Апеляційного суду АРК і управління Державного комітету України з питань виконання покарань у Криму.