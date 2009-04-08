Луценко їде до Криму
10:54, 08 квітня 2009Крым
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Планує провести нараду
У четвер, 9 квітня, у Сімферополі під головуванням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА запланована нарада працівників служби дільничних інспекторів міліції кримської автономії та Севастополя.
Про це повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму.
У роботі наради також візьмуть участь керівники уряду та парламенту автономії, сімферопольської мерії, кримської прокуратури, Апеляційного суду АРК і управління Державного комітету України з питань виконання покарань у Криму.
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