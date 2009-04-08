У Керчі вивісять червоні прапори?

У місті-герої Керч 9 травня будуть вивішені червоні прапори, стверджують комуністи.

"Керченська міська рада за пропозицією фракції комуністів прийняла рішення, що 9 травня, в день Перемоги над фашистами у Великій Вітчизняній війні, в місті на всіх вулицях і будівлях будуть вивішені червоні прапори", - йдеться в повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Компартії.

У прес-службі міськради заявили, що про таке рішення вони не знають.