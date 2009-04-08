Україна не готова вступати до НАТО

Питання вступу України до НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному, вважає лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі він заявив: «Україна сьогодні не готова вступати до НАТО, мало того, НАТО сьогодні не готове прийняти Україну».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що питання про членство країни в Альянсі зараз «використовується як карта на політичних виборах». «Тобто ми говоримо про те, що не відбудеться ні завтра, ні післязавтра», – зазначив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив: це не означає, «що в країні не потрібні військові реформи, що країна не повинна співпрацювати з Альянсом». «Звичайно, ми повинні співпрацювати! Ось російські колеги краще і активніше працюють з Альянсом, ніж ми», – заявив він.