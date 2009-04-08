Яценюк не побачив українізації Криму

Питання про визнання російської мови другою державною сьогодні не повинно стояти на порядку денному, заявив народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК, перебуваючи в Криму.

Як повідомили у прес-службі “Фронту змін”, він наголосив, що “питання щодо змін до Конституції не може стояти на порядку денному, тому що українська Конституція визначає російську мову як єдину, окрім української мови, яка знаходиться під захистом”.

Водночас лідер "Фронту змін" висловив переконання, що у Криму немає насильницької українізації. "Телевізор включаєте – російська мова, книжку берете – російська мова", – зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК закликав кримчан “не заганяти себе у формат мовного протистояння. Вийдіть і скажіть: я володію українською так само, як і російською, а російською так само, як і англійською. Покажіть приклад на собі".

Він наголосив, що Україна є багатонаціональною та багатомовною державою. “Ми багатонаціональна, багатомовна країна, і всі повинні отримати рівні можливості, однак усі, незалежно від національності, повинні працювати на єдину мету – розбудову сильної країни", - вважає А.ЯЦЕНЮК.