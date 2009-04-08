Криму потрібний лобіст у центральній владі

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК після приходу до влади обіцяє створити посаду віце-прем`єр-міністра з питань Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Сімферополі.

Він зазначив, що ця людина має стати «основним лобістом» Криму в центральній владі.

«Я вважаю, що для центру України в обов`язковому порядку в уряді має бути віце-прем`єр-міністр з питань Криму, щоб не перетворювати Крим на політтехнологічний полігон протистояння, а перетворити Крим на територію розвитку. Настільки висока специфіка і така сильна конфліктність сьогодні в Криму, що такі питання мають бути на особливому контролі у центральної влади. Не лише на особливому контролі, але й на особливому фінансуванні», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що сьогодні Крим перетворився на розмінну карту, «як у геополітичному вимірюванні, так і у внутрішньополітичних проблемах». «Якщо хтось з сусідніх держав хоче підвищити свій рейтинг, він їде до Криму. Якщо хтось всередині України хоче також підвищити свій рейтинг, він заявляє про те, що потрібно позбавити статусу автономію або додати статус», - сказав він.