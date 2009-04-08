У Севастополі попалась посередниця, що передавала хабарі викладачам
15:57, 08 квітня 2009Крым
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Є факти по 29 студентам
У Севастополі правоохоронці викрили асистента однієї із кафедр національного технічного університету, яка отримала 500 доларів від студента для подальшої передачі їх у якості хабара викладачам ВНЗ за сприяння в здачі іспитів.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Задокументовано факти отримання асистенткою коштів від 29 студентів (загальна сума - понад 16 тисяч гривень) та передачи їх у якості хабарів 14 викладачам навчального закладу.
Прокуратурою Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369 (давання хабара) Кримінального кодексу України.
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