Яценюк хоче підняти владу, яка валяється під ногами

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК упевнений в приході своєї команди до влади, але при цьому не обіцяє швидких змін у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні в Сімферополі під час презентації Кримської організації «Фронту змін».

«У мене немає сьогодні сумнівів, що ми прийдемо до влади», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, дві політичні сили – БЮТ і Партія регіонів – і «влада в цілому» створили в країні такі умови, коли влада «валяється на землі». «Вона фактично сьогодні в такому стані, що її треба підняти і взяти», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому, додав він, узяти владу – це просте завдання. «Найскладніше завдання – що з нею (з владою) зробити, найскладніше завдання – виконати те, що буде обіцяне», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, саме тому на першому етапі він обіцяє тільки те, що колись обіцяв прем`єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчилль. «А він обіцяв дві геніальні речі: сльози і піт. По-іншому змін у країні неможливо провести (У.Черчилль, ставши прем`єр-міністром, сказав: «Я не можу запропонувати вам нічого, окрім крові, важкої праці, сліз і поту» – УНІАН)», – сказав лідер ініціативи «Фронт змін».

«Завтра вранці, з приходом нової влади, ми прокинемося не в іншій країні, ми прокинемося в тій самій країні. Тому треба засукати рукави і орати, працювати в кожному окремо взятому напрямі», – додав А.ЯЦЕНЮК.