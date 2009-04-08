У Севастополі зареєстровано кіш асоціації «Козацтво»

Севастопольсько-Чорноморський Кіш міжнародної асоціації «Козацтво» - місцевий осередок міжнародної громадської організації - зареєструвало Головне управління юстиції у місті Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер новоутвореного об’єднання громадян, головний отаман Володимир ПРОЦЕНКО після реєстрації повідомив журналістам, що до складу коша входитимуть два полки, дві мобільні сотні і два козачі курені.

За його словами, за останні два місяці до реєстру коша записалося понад 80 козаків, «активний наплив пояснюється тим, що в наших лавах збереглася спадкоємність завдяки козацьким організаціям української діаспори і її козацьким нащадкам, які не припиняли діяти протягом століть в США, Канаді, Австралії, Франції, Швейцарії».

Як додав В.ПРОЦЕНКО, «ці організації зберегли старовинні, справжні козацькі клейноди, і управлінську гетьманську структуру».

В.ПРОЦЕНКО також повідомив, що структура Севастопольсько-Чорноморського Коша наближена до структурних підрозділів, що існували у отамана морських козачих підрозділів Сидора Білого.

Головний отаман також зазначив: «Сьогодні ми беремо на себе велику відповідальність перед своїми сім’ями, всією українською родиною - будемо міцно стояти на варті закону і порядку, сприяти будівництву незалежної України, відродженню славетних козацьких традицій». Як додав В.ПРОЦЕНКО, об’єднання започаткує рух з повернення історичних козацьких назв у місті, проведення спортивних козачих турнірів, а також екологічних конкурсів серед школярів під назвою «Збережемо козацьку державу».

За даними органів юстиції Севастополя, всього у місті на сьогодні зареєстровано 13 об’єднань громадян - козацьких організацій.