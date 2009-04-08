У Криму перевіряють безпеку пляжів
17:07, 08 квітня 2009Крым
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Незабаром відкриття курортного сезону
Рятувальники почали перевірку безпеки пляжів Криму.
Щороку, згідно з постановою Ради міністрів Криму, перед початком літнього сезону пляжі, власники яких уклали з МНС договір, перевіряють на наявність небезпечних травмувальних предметів.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, цього року перевірку акваторій пляжів бійці почали з Південного берега.
З майже 500 кримських пляжів поки що МНС перевірило 25.
Акваторію пляжу обстежують, перевіряючи до 2-метрової глибини, практично на 50 метрів від берега.
Крім того, напередодні літа проводяться навчання та підготовка матросів-рятувальників.
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