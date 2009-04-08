Яценюк про МВФ, Росію, валютний курс та «друкарський верстат»

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК припускає, що відновлення в Україні діяльності програми Міжнародного валютного фонду допоможе відключити «друкарський верстат».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За його словами, «подальший розвиток подій з МВФ» може залежати від голосування в парламенті «у вівторок-середу». «Це не антикризові закони, я наголошую. Це закони, які необхідні для відкриття другого траншу. Якщо вони будуть проголосовані, то, в принципі, вони зійдуться на тому, щоб відновити діяльність програми», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, відновлення діяльності програми – це з одного боку «можливість збалансованого валютного курсу», з іншого боку – це «поставить хоч під якийсь контроль політику уряду і відключить «друкарський верстат».

«Сьогодні пенсії виплачуються винятково «друкарським верстатом» і перенесенням всього бюджетного розпису. Якщо вибори пройдуть 25 жовтня, і будуть оголошені (наприклад) 1 листопада результати, то з 1 листопада в країні грошей вже немає, тому що всі бюджетні витрати, які сьогодні фінансуються за бюджетним розписом, вони зняті з останніх місяців і перенесені на перші місяці», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Коментуючи ситуацію навколо можливості отримання Україною кредиту у Російської Федерації, він зазначив, що спочатку потрібно розібратися з МВФ. «Поговорити-поговорили (з Росією), тільки грошей з Росії ніхто не дає. Зрозуміло, що це були більш політичні, ніж економічні переговори, і для того щоб одержати гроші, давайте спочатку вирішимо питання з МВФ – тому що там реальні гроші, а після цього, можливо, будуть якісь переговори з росіянами», – сказав А.ЯЦЕНЮК. За його даними, переговори з РФ в даний час «у стадії завмирання».

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, що постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або ненадання Україні другого траншу.

31 березня Верховна Рада розглядала пакет законопроектів, які дозволяють одержати другий транш кредиту МВФ. Так, ВР ухвалила закони про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні і тютюнові вироби. Водночас парламент відмовився включити до порядку денного три законопроекти, запропоновані урядом. Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію НАК «Нафтогаз України» збитку від реалізації імпортного газу 2009 року (№4266), а також зміну законів про пенсійне забезпечення (№3521 № 4217). Ухвалення цих законопроектів парламентом Кабінет міністрів називав умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

8 квітня місія МВФ прибуває до України.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО офіційно запитала у Росії кредит у розмірі 5 мільярдів доларів, повідомив 10 березня міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН. В.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що російський кредит – у разі підписання відповідної угоди між Україною і Росією – планується направити на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому».