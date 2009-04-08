Яценюк прогнозує брудну кампанію

Лідер ініціативи ”Фронт змін”, народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує жорстку передвиборну кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні в Сімферополі під час презентації Кримської організації своєї ініціативи.

”Кампанія 2010 чи 2009 року буде дуже жорстка. На порядок жорсткіша в політтехнологіях і боротьбі (порівняно) з кампанією 2004 роки. Просто так владу ті, хто її сьогодні тримають зубами, руками, ногами, всіма можливими предметами та частинами тіла, не віддадуть. У них це остання ходка”, - сказав лідер ”Фронту змін”.

Спілкуючись з журналістами, А.ЯЦЕНЮК прокоментував чутки про те, що ”Фронт змін” фінансує бізнесмен Дмитро ФІРТАШ. За словами А.ЯЦЕНЮКА, ці чутки ”поширює Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) на ”5 каналі”. ”Я сам чув”, – сказав він.

”Тут же треба не чутками, а треба керуватися фактами. Ну як мене може фінансувати ФІРТАШ, проти якого я боровся з 2006 року! Тоді ще не було ні ТИМОШЕНКО, нікого не було, коли ЯЦЕНЮК відмовлявся запускати компанію ”РосУкрЕнерго” на український ринок, як міністр економіки не підписував постанови, виступав у пресі”, – додав він.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що коли передвиборна кампанія почнеться, всі почують багато ”цікавих речей, які придумають політтехнологи”. ”Кампанія 2010 року буде дуже важкою. Бруду литиметься неймовірна кількість. На нього просто не треба звертати уваги”, – сказав лідер ”Фронту змін”.

Як повідомляли ЗМІ, виступаючи в ефірі ”5 каналу”, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: ”У кулуарах Верховної Ради всі пов`язують пана ЯЦЕНЮКА з паном ФІРТАШЕМ. Всі говорять, що ФІРТАШ фінансує цей новий молодий проект”.