Суд відмінив рішення про право власності на самобуди в Алушті

Вищий господарський суд України відмінив рішення про визнання права власності за лікувально-оздоровчим центром «Демерджі» на самовільно збудовані будівлі в Алушті (Крим) без прийому їх в експлуатацію.

Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Йдеться про самовільно зведені будівлі оздоровчого комплексу загальною площею 4,9 тис. кв.м.

Справа відправлена на новий розгляд.

Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, під скасованим ВГСУ рішенням мається на увазі рішення Господарського суду Криму від 26 червня 2008 року за позовом центру до виконкому Алуштинської міськради і Ялтинського міського Бюро реєстрації і технічної інвентаризації.

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО днями в інтерв`ю газеті «Голос України» заявив, що, визнавши право власності за лікувальним центром на самовільно збудовані будівлі без прийому їх в експлуатацію, було «піддано небезпеці життя громадян, які відпочиватимуть у цьому комплексі».