Тимошенко запросила постраждалих від землетрусу дітей до «Артеку»

Кабінет міністрів України пропонує Італії оздоровити в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Крим) дітей з сімей, які постраждали від землетрусу.

Керівник Кабміну Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом Італії в Україні П’єтро Джованні ДОННІЧІ передала лист для італійського прем’єра Сільвіо БЕРЛУСКОНІ з пропозицією за рахунок уряду України оздоровити дітей у Криму.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Україна на початку травня готова прийняти 100-200, або стільки, скільки треба італійських дітей, які постраждали від землетрусу, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Прем’єр ще раз висловила співчуття від себе особисто та від уряду України у зв’язку з землетрусом в Італії. Прем’єр відзначила, що Україна готова в разі необхідності надати свою допомогу Італії, зокрема від Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Посол зазначив, що передасть всі пропозиції С.БЕРЛУСКОНІ, та додав, що в разі необхідності Італія скористається допомогою України.