Політична нація не пазл – Яценюк

Депутат Верховної Ради, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що Україні для створення політичної нації потрібний лідер нації.

Про це він заявив під час науково-практичної конференції "Формування політичної української нації як основи міжнаціональної згоди в Україні", яка проходила в Криму, повідомили в прес-службі “Фронту змін”.

"Якщо суспільство не скристалізує в собі лідера нації, інтелект і розум, то ми не сформуємо ніколи політичну націю і наше основне з вами завдання – зрозуміти, що це не процес одного дня", – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що політична нація не конструктор, який потрібно лише зібрати і він працюватиме. “Я знаю точно, що це не модель, яку можна реалізувати як пазл або конструктор лєго, коли ти склав і воно працює. На це йдуть роки", – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” зауважив, що, “створюючи політичну націю, головне – об`єднати українців за духом”. "Україна не для українців за національністю – Україна для українців за духом, а це не залежить від національності, від мови, віросповідання”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.