Політична нація не пазл – Яценюк
Україна для українців за духом
Депутат Верховної Ради, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що Україні для створення політичної нації потрібний лідер нації.
Про це він заявив під час науково-практичної конференції "Формування політичної української нації як основи міжнаціональної згоди в Україні", яка проходила в Криму, повідомили в прес-службі “Фронту змін”.
"Якщо суспільство не скристалізує в собі лідера нації, інтелект і розум, то ми не сформуємо ніколи політичну націю і наше основне з вами завдання – зрозуміти, що це не процес одного дня", – зазначив А.ЯЦЕНЮК.
Він додав, що політична нація не конструктор, який потрібно лише зібрати і він працюватиме. “Я знаю точно, що це не модель, яку можна реалізувати як пазл або конструктор лєго, коли ти склав і воно працює. На це йдуть роки", – сказав А.ЯЦЕНЮК.
Лідер “Фронту змін” зауважив, що, “створюючи політичну націю, головне – об`єднати українців за духом”. "Україна не для українців за національністю – Україна для українців за духом, а це не залежить від національності, від мови, віросповідання”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.