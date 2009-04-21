У Криму дівчинка покінчила з життям
15:17, 21 квітня 2009Крым
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Дитина боялася... покарання від батьків
У Криму тринадцятирічна дівчинка покінчила життя самогубством, випивши отруту від колорадського жука.
Як повідомили сьогодні в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, трагедія сталася кілька днів тому.
За попередньою інформацією, дівчинка вирішила піти з життя, боячись бути покараною батьками, оскільки взяла в них без дозволу велику суму грошей.
Вона померла в лікарні, не опритомнівши.
З початку року в Криму 18 осіб покінчили життя самогубством.
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