Ющенко: Україна може втратити незалежність
Через імпровізації «однієї особи»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що держава може втратити свою незалежність, якщо відійде від демократичних засад.
В.ЮЩЕНКО в ефірі програми «Свобода на Інтері» зауважив, що сьогодні така загроза існує.
«Ми живемо в країні, де немає програми дій, ми живемо в постійній імпровізації, я сказав би уряду, але одної особи, й це є загрозою, і це є трагедією, яка може привести до того, що цим ми спонукаємо в парламенті закулісну конституційну реформу», – наголосив В.ЮЩЕНКО.
Він зауважив, що мета цієї реформи - здійснити те, що не вдалось зробити БЮТ та Партії регіонів у вересні минулого року.
«Те, що не відбулось у вересні, може відбутися зараз – поділити країну на двох», – сказав Президент.
За словами глави держави, існують плани продовжити повноваження діючого парламенту на три роки і перенести вибори Президента до Верховної Ради.
«Зробимо тіньову реформу Конституції, й на 15-20 років ця країна не буде мати демократії», – вважає він.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в Україні необхідно планомірно змінювати систему влади, змінити виборчу систему, аби вибори проводились на основі відкритих списків.
«Нам потрібно змінювати систему влади й саму владу, тоді у нас буде перемога», – наголосив Президент.
Він підтвердив свою готовність заради цього йти на будь-які домовленості, в тому числі й щодо дострокових виборів.