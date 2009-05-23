Ющенко: Україна може втратити незалежність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що держава може втратити свою незалежність, якщо відійде від демократичних засад.

В.ЮЩЕНКО в ефірі програми «Свобода на Інтері» зауважив, що сьогодні така загроза існує.

«Ми живемо в країні, де немає програми дій, ми живемо в постійній імпровізації, я сказав би уряду, але одної особи, й це є загрозою, і це є трагедією, яка може привести до того, що цим ми спонукаємо в парламенті закулісну конституційну реформу», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що мета цієї реформи - здійснити те, що не вдалось зробити БЮТ та Партії регіонів у вересні минулого року.

«Те, що не відбулось у вересні, може відбутися зараз – поділити країну на двох», – сказав Президент.

За словами глави держави, існують плани продовжити повноваження діючого парламенту на три роки і перенести вибори Президента до Верховної Ради.

«Зробимо тіньову реформу Конституції, й на 15-20 років ця країна не буде мати демократії», – вважає він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в Україні необхідно планомірно змінювати систему влади, змінити виборчу систему, аби вибори проводились на основі відкритих списків.

«Нам потрібно змінювати систему влади й саму владу, тоді у нас буде перемога», – наголосив Президент.

Він підтвердив свою готовність заради цього йти на будь-які домовленості, в тому числі й щодо дострокових виборів.