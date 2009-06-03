Посла США в Україні буде призначено до кінця літа

Посла Сполучених Штатів Америки в Україні буде призначено до кінця літа, прогнозує тимчасовий повірений у справах США в Україні Джеймс ПЕТТІТ.

Він сказав журналістам у Сімферополі, що нова адміністрація США «лише починає» призначати послів. «Багато послів немає поки що. І це нормально. Коли вступає нова адміністрація, тоді починається тривалий бюрократичний процес призначення і підтвердження послів», – відзначив тимчасовий повірений.

Д.ПЕТТІТ повідомив, що зараз «активно обговорюється» ряд кандидатур на посаду посла США в Україні. «Я, звичайно, не можу називати тих кандидатів, які готуються. Я можу сказати, що є список людей, які вже офіційно висловили своє зацікавлення. З них я знаю декого, не всіх, і я упевнений, що будь-хто буде прекрасним представником нашої країни», – сказав дипломат.

Він також заявив, що у Вашингтона «величезний інтерес» до України.

Як повідомлялося, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР завершує свою дипломатичну місію в Україні.