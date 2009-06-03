США зацікавлені в стабільних відносинах України і Росії

Сполучені Штати Америки зацікавлені в стабільних відносинах Російської Федерації і України, про це заявив журналістам у Сімферополі тимчасово повірений в справах США в Україні Джеймс ПЕТТІТ.

«Російська Федерація – це сусід, це значний торговий партнер. Я знаю, що, крім того, Україна з Росією розділяє загальну культуру, історію і навіть частково мову. Я думаю, що про це не можна забувати, і ми, Сполучені Штати Америки, бажаємо добрих відносин між Україною і Росією. Ми думаємо, це дуже-дуже важливо, щоб були стабільні, добрі, нормальні відносини між Україною і Росією», – сказав тимчасово повірений.

За його словами, США бажають Україні продовжувати рухатися «шляхом демократії, шляхом євроінтеграції». «Мені не завжди зрозуміло, що бажає Російська Федерація для України. Я думаю, що у нас взаємне бажання, щоб Україна була успішною країною, але, звичайно, яким шляхом (вона піде), напевно, є розбіжності (між США і Росією)», – сказав Д.ПЕТТІТ.

«Що означає євроінтеграція? Ну, можливо, вступ до Євросоюзу, вступ до НАТО. Я б сказав: не виключено, але не обов`язково і те, й інше», – додав він.

Мета США – «щоб Україна приймала якомога більше всі ті європейські стандарти, які покращують умови життя», сказав дипломат. При цьому, відзначив він, існують багато суворих правил для вступу до ЄС, виконати їх – непогана мета для України. «Україна все-таки європейська країна», – сказав тимчасово повірений у справах США в Україні.

Він додав, що США і РФ, попри розбіжності, є «партнерами в багатьох сферах». «У нас (у США) нормальні, стабільні відносини з Росією», – сказав дипломат.

При цьому Д.ПЕТТІТ відзначив, що, як вважає нова американська адміністрація, відносини між США і Росією потребують перезавантаження. «Ми хочемо поліпшити наші відносини», – уточнив дипломат.