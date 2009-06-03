У рейтингу свободи преси Україна спустилася на 5 сходинок

У рейтингу свободи преси Україна опустилася на 5 сходинок – на 115-те місце.

Про це йдеться в новому звіті правозахисної компанії Freedom House, передає 5 канал.

На рівень свободи преси в Україні впливає політична ситуація в державі, яка політизує ЗМІ, вважають фахівці Freedom House.

Між тим Україна хоч і опустилася на п`ять сходинок, однак залишається у категорії "частково вільна".

Традиційно очолюють список країни Півночі Європи і Балтії: Ісландія, Фінляндія, Естонія. А до переліку держав, де ЗМІ відчувають найбільший тиск, із СНД потрапили Росія (174-те місце) і більшість азійських.

Найгірша ситуація зі свободою преси - у Північній Кореї.