До військових навчань у Криму долучилися літаки МіГ-29

До навчань підрозділів українського військового флоту в Криму, в районі озера Донузлав, долучилися літаки МіГ-29 винищувальної авіації Повітряних Сил та вертольоти армійської авіації Сухопутних військ.

Про це повідомляє Управління прес-служби Міністерства оборони України.

"Загалом, до проведення навчання задіяні 5 кораблів, 12 літаків та вертольотів, 65 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки, близько 700 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

В рамках навчання військові із залученням армійської та винищувальної авіацій провели висадку морського і повітряного десанту на необладнане узбережжя з метою знищення умовних незаконних збройних формувань.