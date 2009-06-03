Чиновники з Севастополя «кинули» державу на півмільйона

У Севастополі правоохоронцями викрито начальника управління житлово-комунального господарства однієї з районних державних адміністрацій, головного спеціаліста управління та директора дочірнього підприємства одного з комунальних підприємств міста, які привласнили 450 тис. грн.

"Вони надали до управління державного казначейства України неправдиві відомості про вивезення з території району твердих побутових відходів. У результаті протиправних дій з державного бюджету на рахунок підприємства було перераховано 450 тис. грн., які правопорушники в подальшому привласнили", - повідомляє прес-служба МВС України.

Прокуратурою Севастополя порушено справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення).