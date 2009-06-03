У Криму ділок розібрав на будматеріали майно шахти

Прокуратура міста Судак передала до суду кримінальну справу відносно приватника, який, орендувавши споруду підприємства «Шахта ім. Засядько» площею більш як три тисячі квадратних метрів в селі Перевалівка, розібрав її на будматеріали, які подарував і продав, а виручку привласнив.

Фахівці оцінили заподіяний привласненням державного майна збиток в 214 тисяч гривень, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

В ході досудового слідства орендар відшкодував всю суму збитку.

Підприємцеві пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, - привласнення, розтрата чужого майна.