У Криму ділок розібрав на будматеріали майно шахти
15:33, 03 червня 2009Крым
0
Подарував, продав, привласнив
Прокуратура міста Судак передала до суду кримінальну справу відносно приватника, який, орендувавши споруду підприємства «Шахта ім. Засядько» площею більш як три тисячі квадратних метрів в селі Перевалівка, розібрав її на будматеріали, які подарував і продав, а виручку привласнив.
Фахівці оцінили заподіяний привласненням державного майна збиток в 214 тисяч гривень, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
В ході досудового слідства орендар відшкодував всю суму збитку.
Підприємцеві пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, - привласнення, розтрата чужого майна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter