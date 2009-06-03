Прокуратура Криму судиться з Радміном через землю

Прокуратура Криму пред`явила до Окружного адміністративного суду сім позовів про визнання недійсними постанов Ради міністрів автономії про виділення підприємцям більш як 96-ти гектарів без проведення земельних торгів.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

26 травня на засіданні уряду автономії було відхилено прокурорські протести на постанови Радміну, якими семи суб`єктам господарювання передбачено виділення в оренду земельних ділянок у Феодосії, Сакському й Алуштинському регіонах для садівництва і будівництва рекреаційних об`єктів.

«Ухвалюючи дані рішення, Рада міністрів порушила вимоги Земельного кодексу України і необгрунтовано звільнила суб`єктів господарювання від обов`язкової процедури земельних торгів, за результатами яких має одержуватись право на оренду землі. Як наслідок, за право використовувати привабливі земельні ділянки підприємці до бюджету нічого не сплатили», - відзначили в наглядовому відомстві.

У зв`язку з цим прокуратура була змушена вжити заходів для відміни рішень Радміну в судовому порядку.