Будівництво в межах пляжної зони буде заборонено

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прибережних захисних смуг”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 254 із 440 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону визначено розмір та межі пляжної зони прибережних захисних смуг морів, доповнюються обмеження господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг морів, зокрема вводиться заборона на будівництво в межах 100-метрової пляжної зони будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, а також забезпечується безперешкодний прохід вздовж берега моря.