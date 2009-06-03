У ресторанах Криму забезпеченість місцями вище за норму в 2,9 раза

Забезпеченість посадочними місцями в закладах ресторанного господарства в Криму перевищує норму в 2,9 раза.

Про це повідомив голова Республіканського комітету з торгівлі і захисту прав споживача Володимир ЛИСЕНКО сьогодні на колегії у Сімферополі.

За його даними, в містах Криму створено 2720 закладів ресторанного господарства на 114 тисяч посадочних місць, в сільській місцевості 1740 закладів – на 73 тисяч посадочних місць. «Що на 9% вище за рівень 2008 року, – сказав глава Рескомітету. – Забезпеченість посадочними місцями в закладах ресторанного господарства перевищує норматив в 2,9 раза».