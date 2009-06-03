Кримські набережні – суцільний торгівельний ряд

У курортний сезон 2009 року в кримській автономії додатково працюватиме більш як 12 тисяч об`єктів дрібнороздрібної і виносної торгівлі, повідомив голова Республіканського комітету з торгівлі і захисту прав споживачів Володимир ЛИСЕНКО сьогодні на колегії у Сімферополі.

«Додатково до стаціонарної торгівельної мережі в період курортного сезону функціонуватимуть понад 12 тисяч об`єктів дрібнороздрібної і виносної мережі», – сказав він. У тому числі – 8,6 тисяч об`єктів реалізації продовольчих товарів (квасу, морозива, продукції громадського харчування, сувенірної продукції тощо).

«Відкриття додаткових об`єктів дозволяє максимально наблизити товар і послуги до споживача», – відзначив В.ЛИСЕНКО.

В той же час, підкреслив він, часто-густо прагнення наблизити товар ближче до покупця «вступає в протиріччя із здоровим глуздом». «Вже не раз на пляжах і в стометровій зоні, в парках південного побережжя, селищах здійснювали діяльність об`єкти торгівлі і громадського харчування без врахування елементарних санітарних норм і правил екологічних вимог», – заявив голова комітету з торгівлі. На його думку, це щонайменше упущення керівників селищних рад і міських голів.

«Набережні практично перетворені на суцільний торгівельний ряд. Моря через дим практично не видно. У парках і селищ, і міст таке нагромадження виносної торгівлі, що (це) створює повну відсутність навколишньої природи», – додав В.ЛИСЕНКО.