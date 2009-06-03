Від Балоги почав тікати Севастополь

У Севастополі 10 із 11 членів ради Нахімовської районної організації партії «Єдиний Центр» написали заяви про вихід з партії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Нахімовської парторганізації, член політради «Єдиного Центру», депутат міськради Севастополя і лідер депутатської групи «Єдиний Центр» Олексій КИСЕЛЬОВ.

За його інформацією, ще два тижні тому політрада Севастопольської організації партії ЄЦ прийняла резолюцію, в якій «чітко висловила свою позицію на підтримку Сергія КУНІЦИНА, як заступника лідера партії, і якого центральний орган виключив з лав «Єдиного Центру».

Сьогодні, сказав А.КИСЕЛЬОВ, «дане питання було обговорено на розширеному засіданні ради Нахімовської райорганізациі партії «Єдиний Центр», і ми ухвалили рішення про вихід з партії у повному складі. Присутні представники інших районних організацій партії підтримали наше рішення, що ми відобразили в протоколі».

За словами А.КИСЕЛЬОВА, «кожен з нас написав заяву про свій вихід з партії, і ми ухвалили рішення передати наші заяви для реєстрації в оргвідділ міської організації партії».

При цьому він додав, що один член ради Нахімовської районної організації був відсутній на засіданні з поважної причини - знаходиться у відрядженні.

Крім того, заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ повідомив УНІАН, що сьогодні також зареєстрував свою заяву про вихід з «Єдиного Центру».

*** С.КУНІЦИН - голова Севастопольської міськдержадміністрації.