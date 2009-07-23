Тігіпко пропонує Росії зробити Україні принадну пропозицію щодо ЧФ

Колишній радник прем`єр-міністра України, бізнесмен Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися у Президенти, вважає, що питання продовження терміну базування Чорноморського флоту в Севастополі залежить насамперед від Росії.

«Росія має зробити якусь пропозицію. Якщо ця пропозиція буде економічно і політично вигідною для України, то Україна може погоджуватися з цим (продовженням терміну). Якщо це не буде економічно і політично вигідно, то у 2017-у флот піде», - сказав ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За його словами, на випадок виведення ЧФ слід було би Україні підготувати економічну програму розвитку Севастополя, оскільки у місті можуть виникнути соціальні проблеми через звільнення людей, які працюють в структурах російського флоту.

«Якщо флот йтиме, до цього часу треба мати дуже сильну економічну програму по Севастополю. Я вважаю, що декілька років на це (знадобиться)... Потрібні будуть сильні інвестиції, які створять нові робочі місця і зможуть вирішити певні соціальні проблеми», - відзначив ТІГІПКО.