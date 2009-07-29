Камаз врізався в легковик у Криму: п`ятеро травмованих

П`ять чоловік, зокрема двоє дітей, постраждали в результаті аварії за участю вантажівки і двох легкових автомобілів на трасі Євпаторія – Саки в Криму, повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

КамАЗ, який рухався у бік Євпаторії, допустив зіткнення з ВАЗом, що їхав у попутному напрямі. Після цього легковик врізався у Volkswagen Passat, що рухався стрічною смугою.

В аварії травмовано двох громадян Росії, жителів міста Електросталь – жінку (1950 року народження) і хлопчика (2002 року народження) – і трьох жителів Сакського району Криму: дівчат (1986 і 1993 років народження) і хлопчика (2006 року народження). Всі вони їхали у ВАЗі.

Потерпілі доставлені до лікарні.